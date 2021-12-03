Таксист умер за рулем на Дальневосточном

Водитель потерял сознание за рулем во время поездки.

Водитель такси умер за рулем в Петербурге. Инцидент произошел на Дальневосточном проспекте. Об этом сообщили на портале "МК в Питере".

Мужчина забрал пассажира и отправился в путь. Во время поездки автомобилисту стало плохо, и он потерял сознание. Возле дома № 18 такси въехало в машину, которая стояла впереди.

На место случившегося прибыла скорая помощь. В ДТП пострадал водитель. Его доставили в Александровскую больницу в состоянии клинической смерти. Спустя 40 минут мужчина погиб. Личность таксиста пока не установили. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv