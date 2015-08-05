Вечерние ДТП в Петербурге: аварии на КАД, Лиговском и на въезде в Янино

На сложившуюся ситуацию повлияли непростые погодные условия нескольких последних дней, а также ДТП и ремонтные работы.

В пятницу, 3 декабря, пробки в Петербурге к пяти часам вечера достигли 10 балов. Еще час назад дорожная ситуация оценивалась в 7 балов. На сложившуюся ситуацию повлияли непростые погодные условия нескольких последних дней, а также ДТП и ремонтные работы. В этом материале собрали аварии, которые произошли за последние несколько часов.

На КАД перекрыли участок от Ропшинского шоссе перед Таллинским. Как сообщают очевидцы, пропустили только машину скорой помощи. Другой свидетель добавил, что еще две машины скорой помощи также стоят в пробке. Все детали произошедшего уточняются. Об этом сообщили в социальных сетях.

На Лиговском проспекте дорожный затор образовался из-за столкновения двух автомобилей. Инцидент произошел на повороте на Рязанский переулок. Информации о пострадавших нет. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "Вконтакте".



Массовое ДТП с участием трех автомобилей сняли автомобилисты на Дальневосточном проспекте. По словам автора публикации, отечественный автомобиль столкнулся с машиной "Ситимобил", а последний в свою очередь врезался в "Шевроле". На кадрах видео, которое опубликовали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" можно наблюдать, что на месте происшествия уже работают правоохранители. Видимых повреждений на автомобилях нет. Информация о пострадавших не поступала.

Еще один дорожный инцидент произошёл на повороте с улицы Дыбенко на Искровский проспект. На дороге столкнулись грузовик белый внедорожник. Информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.



На въезде в Янино дорожный затор появился из-за столкновения двух грузовиков и черного внедорожника. По словам очевидцев, объехать аварию можно только по встречной полосе. Судя по фотографиям, опубликованным в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", на место инцидента еще не прибыли службы. Информации о пострадавших нет.



В Кировском районе Петербурга перекрыли участок "Колы" из-за масштабного дорожного происшествия. На 84-м км столкнулись четыре автомобиля. Пробки образовались в обе стороны движения. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад движение на трассе полностью перекрыто. Известно, что на месте происшествия уже работает скорая помощь.

Ранее петербуржцам рассказали, куда можно пожаловаться на плохую уборку снега во дворах. Жалобы можно направить в управляющую компанию, администрацию района или же на почту Государственной жилищной инспекции.

Фото и видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб