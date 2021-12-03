Пробки в Петербурге прямо сейчас: заторы достигли 10 баллов

Ситуация продлится до девяти часов вечера.

Ближе к вечеру в пятницу, 3 декабря, в Петербурге начались заторы. Около четырех часов вечера дорожную ситуацию оценили на 7 баллов, а уже к пяти часам вечера – на 10 баллов.

Как обычно, сильные пробки замечены в центре города, на Московском шоссе, Софийской улице, Советском проспекте, Петрозаводском шоссе и других магистралях.

На сложившуюся обстановку поблияли не только погодные условия, но и ДТП, а также ремонтные работы.

Также внимание своим "бордовым" цветом привлекает перекресток улицы Типанова с проспектом Славы, улица Салова, Московский и Лиговский проспекты, набережная Обводного канала, Невский проспект, Малоохтинская набережная, Тульская улица, набережная Кутузова, район станции метро "Чкаловская", набережная Макарова, Троицкий мост и другие магистрали.

Фото: скриншот Яндекс.Карты

Видео: Piter.tv