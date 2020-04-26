На Дальневосточном проспекте столкнулись семь машин

В результате массового столкновения заняты все три полосы движения. Очевидцы сообщают, что объезжают дорожное происшествие по тротуару.

В субботу, 31-го июля, на Дальневосточном проспекте между Зольной и Коллонтай столкнулись семь машин. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "Вконтакте".

Инцидент произошел вечером. В результате массового столкновения заняты все три полосы движения. Очевидцы сообщают, что объезжают дорожное происшествие по тротуару. По предварительной информации, пострадавших нет. На данный момент устанавливаются причины произошедшего.

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Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб