Амурский тигр Амадей умер в Ленинградском зоопарке

Пресс-служба Ленинградского зоопарка сообщила о кончине амурского тигра Амадея, умершего 22 февраля от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Ему исполнилось бы 17 лет в октябре.

Последние годы жизни тигра сопровождались проблемами со здоровьем, характерными для преклонного возраста: выявленная дистрофия печени и почек, патологии желудочно-кишечного тракта. Животное находилось под пристальным вниманием ветеринаров, которым удавалось поддерживать его жизнедеятельность специальными лечебными мероприятиями и индивидуальным уходом.

Амадей прибыл в зоосад совсем юным, будучи маленьким тигрёнком, и вырос в сильного и статного зверя. Посетители полюбили его неспешные прогулки по вольеру и внимательное отношение к гостям. Сохранявший до последних дней гордость и своенравие, тигр оставил яркий след в сердцах всех, кому довелось видеть его или заботиться о нём.

Сотрудники зоопарка выразили благодарность любимцу публики, отметив, что память об Амадее навеки сохранится в сердцах коллег и поклонников, став важной частью истории питомника.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка