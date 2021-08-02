Умер штангист Павел Первушин

Он был чемпионом СССР, Европы и мира по тяжёлой атлетике, побив несколько мировых рекордов.

Ушел из жизни советский спортсмен-тяжелоатлет Павел Первушин. Он скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по физической культуре и спорту Петербурга.

Буквально совсем недавно, 5 сентября, мы поздравляли его с 75-летием. Глубоко скорбим. Светлая память… Пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга

Спортсмен родился в Вологодской области. Он занимался тяжелой атлетикой с 1964 года. В 1967 году он перешел в ленинградский Спортивный клуб армии. Спустя 6 лет Павел Первушин стал чемпионом СССР, Европы и мира по тяжёлой атлетике, побив несколько мировых рекордов. Кроме того, он занимался тренерской деятельностью, был судьей.

Фото: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту