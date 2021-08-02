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Умер штангист Павел Первушин
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Умер штангист Павел Первушин

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Он был чемпионом СССР, Европы и мира по тяжёлой атлетике, побив несколько мировых рекордов.

Ушел из жизни советский спортсмен-тяжелоатлет Павел Первушин. Он скончался в возрасте  75 лет. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по физической культуре и спорту Петербурга.

Буквально совсем недавно, 5 сентября, мы поздравляли его с 75-летием. Глубоко скорбим. Светлая память…

Пресс-служба  комитета по физической культуре и спорту Петербурга

Спортсмен родился в Вологодской области. Он занимался тяжелой атлетикой с 1964 года. В 1967 году он перешел в ленинградский Спортивный клуб армии. Спустя 6 лет Павел Первушин стал  чемпионом СССР, Европы и мира по тяжёлой атлетике, побив несколько мировых рекордов. Кроме того, он занимался тренерской деятельностью, был судьей.

Фото:  пресс-служба комитета по физической культуре и спорту

Теги: павел первушин, тяжелоатлет, умер спортсмен
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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