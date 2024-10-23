Скончался совладелец "Невской косметики" Виктор Кононов

После его кончины 30 июля пост генерального директора занял Александр Курманов.

Как стало известно "Деловому Петербург", 18 июля ушёл из жизни совладелец АО "Невская косметика" Виктор Кононов, известный предприниматель и фигурант рейтинга миллиардеров "Делового Петербурга" 2024 года. Информацию о дате и обстоятельствах его смерти подтвердили в компании.

После его кончины 30 июля пост генерального директора занял Александр Курманов, ранее владевший долей в предприятии. Причины кадровых изменений в публичных источниках не назывались.

Кононов возглавил "Невскую косметику" в 1990-е вместе с бизнес-партнёром Владимиром Плесовских, который умер в ноябре 2022 года, вскоре после ухода с поста руководителя. По данным "СПАРК", во втором квартале 2022 года Кононову принадлежало 2,09% акций компании, тогда как ранее его доля составляла 22,09%.

Состояние предпринимателя в 2024 году оценивалось в 3,23 млрд рублей — на 210 млн больше, чем годом ранее. "Невская косметика" выпускает продукцию под брендами "Ушастый нянь", "Новый жемчуг", "Пантенол", "Солнышко" и другими. Производственные мощности расположены в Петербурге и Ангарске.

По итогам 2024 года выручка компании составила 14,25 млрд рублей, чистая прибыль — 6,6 млрд, а чистые активы оценивались в 36,4 млрд рублей.

Ранее ушел из жизни бывший вице-губернатор Петербурга Валентин Меттус.

