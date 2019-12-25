На остановке в Колпино внезапно скончался молодой человек

Как рассказали очевидцы, парень резко почувствовал себя плохо и упал.

В Колпинском районе Петербурга скончался молодой человек. На месте работали полицейские и экстренные службы.

По информации tg-канала "КОЛПИНО ТУТ", трагедия произошла вечером 31 октября на остановке общественного транспорта на Оборонной улице. Как рассказали очевидцы, парень резко почувствовал себя плохо и упал. Специалисты констатировали его смерть. Все обстоятельства случившегося устанавливают.

Фото: Telegram / КОЛПИНО ТУТ