На остановке в Колпино внезапно скончался молодой человек
Сегодня, 8:13
Как рассказали очевидцы, парень резко почувствовал себя плохо и упал.

В Колпинском районе Петербурга скончался молодой человек. На месте работали полицейские и экстренные службы. 

По информации tg-канала "КОЛПИНО ТУТ", трагедия произошла вечером 31 октября на остановке общественного транспорта на Оборонной улице. Как рассказали очевидцы, парень резко почувствовал себя плохо и упал. Специалисты констатировали его смерть. Все обстоятельства случившегося устанавливают. 

Ранее на Piter.TV: женщина погибла на станции метро в центре Петербурга после падения на пути. Сотрудники извлекли пострадавшую, однако спасти ее не удалось. 

Фото: Telegram / КОЛПИНО ТУТ

