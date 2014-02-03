В Петербурге скончался кот Рыжик из пышечной на Большой Конюшенной улице

Он умер в возрасте 20 лет.

В Петербурге скончался рыжий талисман пышечной на Большой Конюшенной улице – кот Рыжик. Информация 17 ноября появилась на его странице ВКонтакте.

Рыжик прожил в заведении порядка 20 лет. Людей пушистый не боялся, напротив, он был дружелюбен с жителями и гостями Петербурга. Его можно было заметить как в самой пышечной, так и возле нее. Отныне в заведении осталась лишь трехцветная кошка Пыша.

В Петербурге всегда уважительно относились к котам, которые способны в том числе помочь в борьбе с крысами и мышами. Особую роль коты занимают в жизни главного петербургского музея – Эрмитажа. Ранее в музее рассказали, как живут хвостатые сотрудники.

Фото: ВКонтакте / Рыжик Пышкин