Ушел из жизни хранитель Эрмитажа Альберт Костеневич

Исследования научного сотрудника пользовались популярностью и были переведены на несколько языков.

В Петербурге скончался Альберт Костеневич – хранитель Эрмитажа, который проработал в музее свыше 60 лет. Он был доктором искусствоведения и главным научным сотрудником Отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Известно, что Костеневич написал более 200 работ по вопросам искусства. Самыми значимыми из них являются каталог выставки "Неведомые шедевры. Французская живопись XIX—XX веков из частных собраний Германии", "Матисс в России", монография об искусстве Жоржа Руо, книга "Боннар и художники группы Наби: коллекции музеев России".

В пресс-службе Эрмитажа рассказали, что исследования научного сотрудника пользовались популярностью и были переведены на несколько языков. Советами искусствоведа пользовались эксперты из Европы и США.

Ранее на Piter.tv: историк рассказала о многонациональном Петербурге.

Фото: пресс-служба Эрмитажа