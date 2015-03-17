В Петербурге на 88-ом году жизни умер Герой Социалистического Труда Геннадий Краснопеев

Большую часть своей карьеры он посвятил работе на предприятии "Адмиралтейские верфи", где более двух десятилетий возглавлял бригаду сборщиков корпусов.

На 88-м году жизни скончался Геннадий Иванович Краснопеев – Герой Социалистического Труда, чья трудовая деятельность была неразрывно связана с ленинградским судостроением. Об этом сообщили в Смольном.

Большую часть своей карьеры он посвятил работе на предприятии "Адмиралтейские верфи", где более двух десятилетий возглавлял бригаду сборщиков корпусов. Под его руководством были построены десятки подводных лодок различных проектов, внесших значительный вклад в развитие отечественного судостроения.

За выдающиеся заслуги в освоении и внедрении новой техники в 1981 году Геннадию Краснопееву было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Ему были вручены Орден Ленина и золотая медаль "Серп и Молот".

Коллеги и ученики отмечают, что он не только внёс значительный вклад в развитие судостроительной отрасли, но и воспитал новое поколение специалистов. Его самоотверженный труд и преданность профессии стали примером для многих.

Геннадий Краснопеев навсегда останется в истории Санкт-Петербурга как один из тех, кто посвятил свою жизнь укреплению промышленного и оборонного потенциала страны.

Фото: Piter.tv