Уменьшение числа водителей такси на 15% зафиксировали в Петербурге

В приложении популярного сервиса такси уже две недели отображается сообщение: "Водителей стало меньше". Причина этого явления кроется в недавнем изменении миграционного законодательства, которое ввело запрет на работу в такси для мигрантов, работающих по трудовым патентам, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.

По информации ведомства, число водителей уменьшилось примерно на 15%, что не сильно повлияло на стоимость поездок, но временно увеличило время ожидания такси. Важно отметить, что ограничение не распространяется на граждан стран Евразийского экономического союза, которым патент не требуется.

Эти изменения вызвали беспокойство среди водителей, особенно после сообщений о возможной продаже аккаунтов водителей такси, зарегистрированных на граждан ЕАЭС, другим мигрантам, работающим по патентам. Цена таких сделок вызывает сомнения, так как в некоторых случаях она оказывается выше, чем в других крупных городах России.

Причины изменений и реакция рынка

Новые правила призваны защитить интересы местных водителей, работающих легально, и сделать рынок услуг такси более безопасным и прозрачным. Ограничение числа водителей, обладающих трудовыми патентами, может способствовать росту заказов и заработков для тех, кто работает официально.

Однако, некоторые водители и представители сообщества выражают опасения по поводу возможного негативного влияния на качество обслуживания. Многие пассажиры заметили временное увеличение времени ожидания такси, но подчеркивают, что серьезных проблем с доступностью транспортных услуг не возникло. Некоторые комментаторы отмечают, что сокращение числа водителей не вызвало значительного повышения тарифов, что объясняется жесткой конкуренцией между крупными сервисами такси.

Вопрос дальнейшего развития рынка такси остается открытым. Законодатели планируют продолжить обсуждение возможных поправок и реформ, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг и обеспечение равноправия среди водителей. Особое внимание уделяется вопросам безопасности и надежности перевозчиков, а также возможностям расширения доступной рабочей силы в отрасли.

Некоторые эксперты ожидают постепенную адаптацию рынка к новым условиям, но предупреждают о потенциальных проблемах, связанных с качеством обслуживания и возможностями работодателей привлекать квалифицированную рабочую силу. Эти вопросы станут предметом обсуждений на ближайших заседаниях комиссий по транспорту.

Таким образом, хотя изменения уже привели к сокращению числа водителей, важно учитывать долгосрочные последствия для индустрии такси и пользователей, чтобы оптимизировать процессы и обеспечить стабильность и надежность услуг.

Фото: Piter.TV