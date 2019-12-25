В Петербург 1 июля придет потепление

2 и 3 июля столбики термометров покажут +25 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, что в город на три дня придет потепление.

В последний день июня заканчивается влияние уходящего циклона, и 1 июля осадки прекратятся, температура воздуха составит до +20 градусов. А 2 и 3 числа столбики термометров покажут +25 градусов.

Такой температуры еще не было летом, так что есть вероятность достигнуть ее в начале нового месяца. Александр Колесов, синоптик

Вторая половина текущей недели вновь станет дождливой.

Ранее мы рассказывали о том, что Северная столица 30 июня окажется в тылу циклона.

Фото: Piter.TV