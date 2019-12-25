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В Петербург 1 июля придет потепление
Сегодня, 11:10
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В Петербург 1 июля придет потепление

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2 и 3 июля столбики термометров покажут +25 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, что в город на три дня придет потепление. 

В последний день июня заканчивается влияние уходящего циклона, и 1 июля осадки прекратятся, температура воздуха составит до +20 градусов. А 2 и 3 числа столбики термометров покажут +25 градусов. 

Такой температуры еще не было летом, так что есть вероятность достигнуть ее в начале нового месяца. 

Александр Колесов, синоптик

Вторая половина текущей недели вновь станет дождливой. 

Ранее мы рассказывали о том, что Северная столица 30 июня окажется в тылу циклона. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода, потепление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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