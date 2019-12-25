В Петербург 1 июля придет потепление

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, что в город на три дня придет потепление.
В последний день июня заканчивается влияние уходящего циклона, и 1 июля осадки прекратятся, температура воздуха составит до +20 градусов. А 2 и 3 числа столбики термометров покажут +25 градусов.
Такой температуры еще не было летом, так что есть вероятность достигнуть ее в начале нового месяца.
Александр Колесов, синоптик
Вторая половина текущей недели вновь станет дождливой.
Ранее мы рассказывали о том, что Северная столица 30 июня окажется в тылу циклона.
Фото: Piter.TV
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