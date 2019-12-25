Улице Книпович вернули историческое название по просьбе митрополита

Улице Книпович в Невском районе вернули историческое название — Смоляная. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного 27 апреля.

Улица проходит от проспекте Обуховской Обороны до Глухоозерского шоссе. Свое название во второй половине XX она получила в честь революционерки Лидии Книпович. С 1871 по 1976 года она называлась Смоляной. Ранее там располагалась промышленная зона.

С инициативой о переименовании выступил Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. О том, что улице вернут историческое название, обсуждалось с 2020-го года.

Документы, в которых улица Книпович указана как адрес регистрации или пребывания, менять не нужно будет. Они сохранят свою юридическую силу.

Фото: citywalls.ru