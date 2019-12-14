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Улице Книпович вернут историческое название
Сегодня, 11:01
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Улице Книпович вернут историческое название

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Проект должен пройти антикоррупционную экспертизу.

Улице Книпович в Невском районе хотят вернуть историческое название ― Смоляная. Документ отправили на антикоррупционную экспертизу и опубликовали 30-го сентября на сайте Смольного.

Постановление о переименовании подготовил комитет по культуре Петербурга. Ответственным за него является вице-губернатор Владимир Кириллов.

Улица Книпович проходит от проспекта Обуховской Обороны до Глухоозёрского шоссе. Она получила свое название во второй половине XX в честь революционерки Лидии Книпович. 

Ранее четыре безымянные улицы в Репино получили название. 

Фото: Piter.TV

Теги: переименование, топонимическая комиссия, улица, улица книпович
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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