Уличный грабитель отнял телефон у петербуржца на Планерной

Злоумышленник избил прохожего.

В Приморском районе правоохранители по горячим следам задержали уличного грабителя, напавшего на мужчину на Планерной улице у дома № 19. Инцидент произошел накануне, 12 июля, в восьмом часу вечера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Злоумышленник избил 42-летнего прохожего и отобрал у него телефон. На место случившегося прибыли полицейские. Они задержали 44-летнего подозреваемого мигранта. Его доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Похищенный телефон у грабителя изъяли.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанному.

Ранее мы писали, что форточник украл из квартиры на Рябовском шоссе сейф и травмат.

Фото: Piter.tv