Сотрудники Смольного освободили около 40 незаконно занимаемых участков

Рейды проводились в разных районах города.

За текущий месяц сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили почти 50 земельных участков. Рейды прошли на улицах в Калининском, Приморском, Центральном, Адмиралтейском, Невском, Московском и Кронштадтском районах, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники ККИ выявили незаконную продажу сувениров, аксессуаров к мобильным телефонам, трикотажной продукции, табачной продукции.

С прилавков в Невском районе было изъято более 1000 единиц товара, их отправили на склад временного хранения.

В отношении нарушителей составили 26 протоколов за продажу товаров в неустановленных местах, а также 6 протоколов за самовольное размещение и перемещение элементов благоустройства.

Фото: пресс-служба ККИ