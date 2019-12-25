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Сотрудники Смольного освободили около 40 незаконно занимаемых участков
Сегодня, 13:32
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nadezhda_sib

Сотрудники Смольного освободили около 40 незаконно занимаемых участков

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Рейды проводились в разных районах города.

За текущий месяц сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили почти 50 земельных участков. Рейды прошли на улицах в Калининском, Приморском, Центральном, Адмиралтейском, Невском, Московском и Кронштадтском районах, сообщила пресс-служба ведомства. 

Сотрудники ККИ выявили незаконную продажу сувениров, аксессуаров к мобильным телефонам, трикотажной продукции, табачной продукции.

С прилавков в Невском районе было изъято более 1000 единиц товара, их отправили на склад временного хранения. 

В отношении нарушителей составили 26 протоколов за продажу товаров в неустановленных местах, а также 6 протоколов за самовольное размещение и перемещение элементов благоустройства. 

Фото: пресс-служба ККИ

Теги: земельный участок, кки, торговля
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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