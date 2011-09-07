В Петербурге уличная преступность снизилась на 20%
Сегодня, 12:03
В Петербурге уличная преступность снизилась на 20%

Показатель упал благодаря работе полиции, системе видеонаблюдения и комплексу "Безопасный город".

Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги выполнения государственной программы в сфере безопасности. По его словам, число преступлений достигло минимальных значений: их количество сократилось на 20%, передает 31 марта телеканал "Санкт-Петербург".  

Показатель упал благодаря работе полиции, системе видеонаблюдения и комплексу "Безопасный город". В настоящее время за порядком в городе следят 112 тыс. устройств. Кроме того, снизилось число аварий с жертвами и пострадавшими, а также количество происшествий с детьми. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция может взять под контроль фудкорты из-за роста преступности среди подростков. В процентном соотношении она увеличилась на 47%. 

