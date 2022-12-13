В квартире на Вавиловых петербурженка нашла труп брата и неизвестной женщины

Трупы направлены в морг для установления причины смерти. Давность трупов около 2 недель.

В квартире на улице Вавиловых нашли труп мужчины и женщины, которые там находились около двух недель. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию вечером 6 марта обратилась петербурженка, которая в квартире на Вавиловых обнаружила труп своего брата и труп неизвестной женщины.

Правоохранителями установлено, что в своей квартире без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп 48-летнего петербуржца. А также труп женщины, на вид около 39 лет.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти. Давность трупов около 2 недель. Двери квартиры были закрыты изнутри.

Ранее в квартире на Нарвском обнаружили труп трёхмесячного малыша.

Фото: Piter.TV