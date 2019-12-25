На участке заменят асфальт на проезжей части и тротуарах, где необходимо, перестановят или заменят бортовые камни.

На улице Бармалеева 6 июля начинается ремонт. Он пройдет на всем протяжении улицы (0,63 км) и завершится в конце июля этого года. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Улица Бармалеева проходит от Большой Пушкарской улицы до Левашовского проспекта. Работы проводит подрядная организация ООО "Экспресстрой", стоимость работ – 18,3 млн руб.

На участке заменят асфальт на проезжей части и тротуарах, где необходимо, перестановят или заменят бортовые камни.

Схема объезда транспортных средств размещена на сайте ГАТИ.

Фото: Piter.tv