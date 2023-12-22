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На улице Дмитрия Устинова произошел пожар в гараже
Сегодня, 14:08
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На улице Дмитрия Устинова произошел пожар в гараже

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Постройку тушили 10 спасателей и две спецмашины. 

В Невском районе сегодня, 22 мая, произошел пожар. На улице Дмитрия Устинова в доме 4, корпус 2, вспыхнул гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:15. В гараже размером 2х4 метра происходило горение обстановки по всей площади. Постройку тушили 10 спасателей и две спецмашины. 

В 13:46 пожар был ликвидирован.  По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Шлиссельбургском шоссе в Колпино произошел пожар.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в гараже, улица дмитрия устинова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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