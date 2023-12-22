На улице Дмитрия Устинова произошел пожар в гараже

Постройку тушили 10 спасателей и две спецмашины.

В Невском районе сегодня, 22 мая, произошел пожар. На улице Дмитрия Устинова в доме 4, корпус 2, вспыхнул гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:15. В гараже размером 2х4 метра происходило горение обстановки по всей площади. Постройку тушили 10 спасателей и две спецмашины.

В 13:46 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Шлиссельбургском шоссе в Колпино произошел пожар.

Фото: Piter.tv