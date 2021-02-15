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3 человека заболели клещевым энцефалитом за неделю в Петербурге
Сегодня, 17:05
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3 человека заболели клещевым энцефалитом за неделю в Петербурге

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Больше всего случаев присасывания было зафиксировано в Курортном районе.

С 24 по 30 июня в Петербурге 948 человек обратились в медорганизацию с жалобой на укус клеща. Среди них был 171 ребенок до 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. 

42 случаев произошло в Курортном районе, 32 — в Пушкинском, 12 — в Приморском, 7 — в Выборгском. 

Кроме того, за неделю зарегистрировали 3 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом среди взрослых. Граждане не были привиты. Пострадавших укусили в Тосненском и Лужском районах. Также зафиксировано 14 случаев иксодового клещевого боррелиоза. 

Управление напоминает, что всем детям, пострадавшим от укусов клещей и не привитым против КВЭ, при обращении за медицинской помощью проводят иммуноглобулинопрофилактику в течение 72 часов от момента укуса, не дожидаясь результатов исследования клеща.

пресс-служба Роспотребнадзора.

Список учреждений, которые экстренно помогают при укусе клеща, можно найти здесь. 

Фото: Piter.tv                   

Теги: клещ, укус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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