3 человека заболели клещевым энцефалитом за неделю в Петербурге

Больше всего случаев присасывания было зафиксировано в Курортном районе.

С 24 по 30 июня в Петербурге 948 человек обратились в медорганизацию с жалобой на укус клеща. Среди них был 171 ребенок до 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

42 случаев произошло в Курортном районе, 32 — в Пушкинском, 12 — в Приморском, 7 — в Выборгском.

Кроме того, за неделю зарегистрировали 3 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом среди взрослых. Граждане не были привиты. Пострадавших укусили в Тосненском и Лужском районах. Также зафиксировано 14 случаев иксодового клещевого боррелиоза.

Управление напоминает, что всем детям, пострадавшим от укусов клещей и не привитым против КВЭ, при обращении за медицинской помощью проводят иммуноглобулинопрофилактику в течение 72 часов от момента укуса, не дожидаясь результатов исследования клеща. пресс-служба Роспотребнадзора.

Список учреждений, которые экстренно помогают при укусе клеща, можно найти здесь.

Фото: Piter.tv