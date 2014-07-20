Выборг начали украшать к Новому году

На улицах города появятся искусственные ели, гирлянды, световые фигуры, конструкции и консоли.

Валерий Савинов ответил на вопросы жителей. Один из них касался подготовки и празднования Нового года и Рождества в Выборге.

Как сообщил Валерий Савинов, в рамках муниципального контракта началось праздничное украшение города. На улицах города появятся искусственные ели, гирлянды, световые фигуры, конструкции и консоли.

Искусственные ели традиционно появятся на Красной, Петровской, Соборной площадях и Смоляном мысе. Дополнительно их установят у ТЦ "Гдыня", на пересечении Приморской и Ленинградского шоссе, на Рыночной площади, в Прогонном сквере появится светодиодная арка.

Обязательно проведем конкурс на праздничное украшение объектов предпринимательской деятельности. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

В прошлом году победители конкурса получили сертификаты на благоустройство территории около своих объектов.

Что касается массовых мероприятий, формат их проведения будет зависеть от ситуации с заболеваемостью.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО