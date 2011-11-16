В честь "Алых парусов" праздничную подсветку включит "Лахта Центр"

Подсветку включат 28 июня с 22:30 до 04:00 29 июня.

В Петербурге в день праздника выпускников "Алые паруса", 28 июня, на зданиях "Лахта Центра" включат праздничную подсветку. Об этом рассказали в пресс-службе небоскреба.

"Лахта Центр" поздравляет выпускников школ! В честь праздника "Алые паруса" 28 июня с 22:30 до 4:00 утра 29 июня на зданиях комплекса будет включена праздничная подсветка. Пресс-служба "Лахта Центра"

Ранее мы рассказывали о том, что специалисты комитета по природопользованию Петербурга провели подготовку водных путей к "Алым парусам". Комплекс работ прошел в акватории Большой Невы от Благовещенского моста до Литейного моста и во всех прилегающих водотоках в центральной части города.

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр