Жителям Петербурга рассказали, как можно необычно украсить квартиру к Новому году

В этом поможет гирлянда.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" горожанам дали советы по оформлению квартиры к Новому году.

Отмечается, что если наскучил цвет старой гирлянды, то получится ее перекрасить. Для этого подойдет лак для ногтей, который легко выдерживает высокую температуру.

Помимо этого, можно придумать свое украшение для старой гирлянды: например, взять ленты или кусочки ткани и повязать их рядом со светодиодами. На окне же для разнообразия предлагается повесить гирлянду зигзагом.

А стену может украсить елка, для чего рекомендуется взять ленты, крепления и гирлянду. Очертания будущей ели получится нанести карандашом, на рисунок следует закрепить светодиоды. Здесь же к месту будут елочные украшения.

Для того, чтобы наполнить комнату волшебством, гирлянду предлагают поместить в какую-либо емкость. Подойдет даже банка.

Фото: pxhere