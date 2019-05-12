СК завершил расследование дела об уклонении от уплаты налогов на 2 млрд в Петербурге

Фигуранта дела задержали год назад в Испании.

Следственный комитет РФ по Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего собственника компании ООО "Росан Трейд" Андрея Кушуля. Компания является одним из крупнейших дилеров снегоходов и гидроциклов марки "Bombardier". Мужчина обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов и самом уклонении от уплаты.

По версии следствия, Кушуль вместе с совладельцем ООО Романом Каневским и другими осужденными соучастниками организовали уклонение от уплаты налогов с организации на сумму около 2 миллиардов рублей. Также они вели фиктивную бухгалтерскую документацию в период с 2011 по 2016 года в том, что касается налога на прибыль.

Транспортные средства и деньги на расчетных счетах обвиняемых заблокировали.

Кушуль скрывался от органов следствия. В январе 2021 года его задержали в Испании. Каневский объявлен в международный розыск.

Следователи собрали достаточную доказательную базу и направили уголовное дело в суд.

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