Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении таксиста, избившего пожилую петербурженку

По предварительным данным, таксист отказался везти женщину из-за просьбы подвинуть пассажирское кресло для более удобного размещения в салоне. Более того, мужчина вытолкнул пенсионерку из машины, из-за чего она упала на асфальт, и избил.

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о противоправных действиях таксиста в отношении пожилой петербурженки.

В СК России обратился житель Петербурга. Он сообщил, что таксист неславянской внешности совершил противоправные действия в отношении его пожилой матери. В ноябре таксист, прибывший для транспортировки женщины после перенесенной операции в медицинское учреждение, отказался везти ее из-за просьбы подвинуть пассажирское кресло для более удобного размещения в салоне. Более того, мужчина вытолкнул пенсионерку из машины, из-за чего она упала на асфальт, и избил. Помощь пожилой петербурженке оказали прохожие.

В ГСУ СК России по городу Петербургу по поступившему обращению начата процессуальная проверка.

Фото: Piter.tv