Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении таксиста, избившего пожилую петербурженку

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о противоправных действиях таксиста в отношении пожилой петербурженки.
В СК России обратился житель Петербурга. Он сообщил, что таксист неславянской внешности совершил противоправные действия в отношении его пожилой матери. В ноябре таксист, прибывший для транспортировки женщины после перенесенной операции в медицинское учреждение, отказался везти ее из-за просьбы подвинуть пассажирское кресло для более удобного размещения в салоне. Более того, мужчина вытолкнул пенсионерку из машины, из-за чего она упала на асфальт, и избил. Помощь пожилой петербурженке оказали прохожие.
В ГСУ СК России по городу Петербургу по поступившему обращению начата процессуальная проверка.
Фото: Piter.tv
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