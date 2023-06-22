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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении таксиста, избившего пожилую петербурженку
Сегодня, 8:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении таксиста, избившего пожилую петербурженку

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По предварительным данным, таксист отказался везти женщину из-за просьбы подвинуть пассажирское кресло для более удобного размещения в салоне. Более того, мужчина вытолкнул пенсионерку из машины, из-за чего она упала на асфальт, и избил.

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о противоправных действиях таксиста в отношении пожилой петербурженки.

В СК России обратился житель Петербурга. Он сообщил, что таксист неславянской внешности совершил противоправные действия в отношении его пожилой матери. В ноябре таксист, прибывший для транспортировки женщины после перенесенной операции в медицинское учреждение, отказался везти ее из-за просьбы подвинуть пассажирское кресло для более удобного размещения в салоне. Более того, мужчина вытолкнул пенсионерку из машины, из-за чего она упала на асфальт, и избил. Помощь пожилой петербурженке оказали прохожие.

В ГСУ СК России по городу Петербургу по поступившему обращению начата процессуальная проверка.

Фото: Piter.tv

Теги: такси
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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