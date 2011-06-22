МЧС: 13 августа местами ожидаются ливни и грозы

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в течение сегодняшнего дня. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в администрации.
По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 13 августа в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни, грозы.
Водители и пешеходы должны быть внимательны и осторожны при ухудшении погоды.
Фото: Piter.tv
