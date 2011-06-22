  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МЧС: 13 августа местами ожидаются ливни и грозы
Сегодня, 13:17
58
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

МЧС: 13 августа местами ожидаются ливни и грозы

0 0

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в течение сегодняшнего дня. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в администрации.  

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 13 августа в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни, грозы.

Водители и пешеходы должны быть внимательны и осторожны при ухудшении погоды. 

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии