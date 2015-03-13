МЧС: ночью и утром 20 августа в Петербурге ожидается туман

В Санкт-Петербурге завтра ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей города на Неве предупредили в пресс-службе МЧС.



По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 20 августа в Санкт-Петербурге ночью и утром местами ожидается туман.

Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Помните, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге. Будьте особо внимательны при проезде вблизи образовательных учреждений.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)