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МЧС: ночью и утром 20 августа в Петербурге ожидается туман
Сегодня, 12:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

МЧС: ночью и утром 20 августа в Петербурге ожидается туман

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В Санкт-Петербурге завтра ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей города на Неве предупредили в пресс-службе МЧС.
                    
По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 20 августа в Санкт-Петербурге ночью и утром местами ожидается туман.  

Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Помните, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге. Будьте особо внимательны при проезде вблизи образовательных учреждений.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)

Теги: туман
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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