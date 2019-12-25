МЧС: ночью и утром 28 ноября в Петербурге ожидается туман

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в четверг, 28 ноября. Об этом жителей и гостей города предупредили в МЧС.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 28 ноября в Санкт-Петербурге ночью и утром местами ожидается туман.

Основные правила для безопасной езды в тумане:

Если нет возможности отложить поездку, стоит помнить о "золотом" правиле установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. То есть, если видимость не превышает 20 метров, то скорость движения не должна быть более десяти километров в час.

Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар при движении в условиях тумана является одним из основных. Включать дальний свет фар при тумане категорически запрещается.

Нельзя расслабляться и пешеходам: в тумане, также как и в темное время суток, при движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Stable Difusion)