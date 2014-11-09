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В Петербурге 22 ноября ветер усилится до 15 м/с
Сегодня, 14:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 22 ноября ветер усилится до 15 м/с

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Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риск.

В Санкт-Петербурге перед выходными вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом петербуржцев и гостей Северной столицы предупредили в МЧС. 

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 22 ноября в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с, на дорогах гололедица. 

При усилении ветра:

 – уберите хозяйственные вещи с балкона, закройте окна.

 – машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций.

 – находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

 – избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

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Фото: Piter.tv

Теги: ветер, ноябрь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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