МЧС: в Петербурге 25 ноября ожидается гололедица

Автомобилисты при гололедице должны соблюдать скоростной режим, дистанцию, использовать шипованную резину на всех четырех колесах автомобиля.

В Санкт-Петербурге перед выходными ожидается ухудшение погодных условий. Об этом граждан предупредила пресс-служба МЧС.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС",

25 ноября в городе на дорогах местами гололедица.

Что делать при гололедице на улице:

– Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву;

– Пожилым людям лучше использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренным концом;

– Если у вашей обуви скользящая подошва, наклеивайте на нее по мере необходимости кусочки обычного лейкопластыря – он уменьшает скольжение;

– Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин, вы можете поскользнуться и попасть под колеса автомобиля.

Автомобилисты при гололедице должны соблюдать скоростной режим, дистанцию, использовать шипованную резину на всех четырех колесах автомобиля.

Фото: Piter.tv