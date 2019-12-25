МЧС: в среду в Петербурге ожидается усиление ветра и гололедица

Ветер может подняться до 15 м/с.

Во вторник, 9 ноября, в пресс-службе МЧС по Петербургу предупредили горожан об ухудшении погоды завтра, 10 ноября.

Согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра в Петербурге ожидается юго-западный ветер порывами до 15 м/с. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Сотрудники МЧС напоминают порядок действий при гололедице: водителям советуют заблаговременно включать указатели поворотов, а если вам нужно экстренно снизить скорость или остановиться – заранее помигайте стоп-сигналами. Также необходимо быть внимательными, поскольку не все водители учитывают опасность гололеда. Лучше повременить с выездом на перекресток, чем подставить себя под удар машины, которой управляет неосторожный или неопытный водитель. Помимо этого советуют удерживать увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее половины скорости движения. Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция – 15 м.

На пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части проявляйте повышенную осторожность. Будьте особенно внимательны к детям и пешеходам пожилого возраста. отметили в ведомстве

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