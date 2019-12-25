Эксперты прокомментировали "возвращение" Toyota в Россию

Насовсем из России автопроизводитель уходить не планирует.

Toyota и Lexus планируют вернуться на российский рынок. В компаниях подчеркнули, что ранее решение было принято не по политическим причинам, а из-за сложностей с логистикой. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отмечают, что ранее уход подавался с другой тональностью. Toyota хотела закрыть завод под Петербургом и, возможно, отозвать своих сотрудников из России. Теперь в организации преподносят все так, как будто ее неправильно поняли, при том, что она не спешила ранее развеять сомнения.

Авторы Telegram-канала полагают, что решение поменяли после того, как экономисты подсчитали потенциальные убытки от закрытия производства и ухода с российского рынка.

Как мы видим, благоразумие и рациональность, позволившие Toyota стать одним из лидеров мировой автоиндустрии, оказались сильнее внешнего давления на компанию. И повторение подобной ситуации, как нам кажется, мы увидим еще не раз. считают эксперты.

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