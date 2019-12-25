  1. Главная
Перед судом предстанет петербуржец, угрожавший убийством знакомому из ревности к бывшей
Перед судом предстанет петербуржец, угрожавший убийством знакомому из ревности к бывшей

В феврале фигурант, находясь возле дома по проспекту Ветеранов, напал на товарища.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 119 и п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ, сообщили 8 октября в надзорном ведомстве. 

В феврале фигурант, находясь возле дома по проспекту Ветеранов, напал на своего знакомого, приревновав его к бывшей девушке. При этом обвиняемый высказывал в адрес потерпевшего угрозы убийством, последнему причинен легкий вред здоровью.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что напавшая с двумя ножами на бывшую мужа предстанет перед судом в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

