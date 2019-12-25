Водитель Toyota угрожал пенсионерке в деревне Рабитицы
Водитель Toyota угрожал пенсионерке в деревне Рабитицы

Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полиция задержала водителя автомобиля Toyota из Приморского района, который угрожал пенсионерке в деревне Рабитицы, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 25 апреля к правоохранителям Волосовского района обратилась 74-летняя женщина, заявившая, что к ее дому пришел незнакомец и устроил скандал, а потом выстрелил из аэрозольного пистолета и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

На Народной улице по подозрению в совершении преступления поймали 20-летнего злоумышленника. 

Фото: Piter.TV 

