С жилого дома на улице Политрука Пасечника может отвалиться штукатурка

Фрагменты штукатурки начали отслаиваться над входом в подъезд.

В жилом доме в Красносельском районе есть угроза обрушения штукатурки. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Во вторник, 16 марта, в экстренные службы поступило сообщение об отслаивающейся штукатурке на доме №11 по улице Политрука Пасечника. По предварительным данным, штукатурка может обсыпаться с четвертого этажа. Потенциально опасное место оградили лентами, но люди продолжают заходить в подъезд. По состоянию на 12:20, меры не принимались. На место вызвали представителей администрации. Дальнейшее развитие событий пока не известно.

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Фото: Piter.TV