За нападение на медиков на Авангардной улице возбуждено уголовное дело

Злоумышленник был задержан прибывшими на место сотрудниками Росгвардии.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на сотрудников скорой медицинской помощи и охранника больницы на Авангардной улице. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Следователем следственного отдела по Красносельскому в отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ст.213 УК РФ (хулиганство).

В ходе предварительного следствия установлено, что ночью 2 августа мужчина, которого работники скорой доставили для оказания медицинской помощи ко входу в больницу, расположенную на улице Авангардной, избил руками двух фельдшеров и водителя машины скорой, а также накинулся на прибывшего по тревоге охранника больницы.

Злоумышленник задержан прибывшими на место сотрудниками Росгвардии.

Фото: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу