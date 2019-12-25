После смертельного ДТП в Ленобласти водитель маршрутки стал фигурантом уголовного дела

В салоне автобуса на момент аварии находились семь пассажиров.

В отношении водителя маршрутки, устроившего ДТП на 99-м километре автодороги "Кемполово — Выра — Тосно — Шапки", возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 3 ноября в Тосненском районе 33-летний водитель, управляя маршрутным автобусом "ПАЗ", не справился с управлением. В результате он совершил разворот транспортного средства в обратном направлении с последующим опрокидыванием в левый кювет.

В салоне автобуса на момент аварии находились семь пассажиров. Двоих госпитализировали, их личности и состояние здоровья устанавливаются. Также погиб на месте 74-летний мужчина.

По результатам осмотра места ДТП и опроса очевидцев в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчина задержан.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти