В отношении таксиста-иностранца возбудили уголовное дело после ограбления пассажира с ограниченными возможностями

Пассажир не смог расплатиться за поездку.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении таксиста-иностранца, ограбившего пассажира с ограниченными возможностями в Петербурге. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 4 мая в полицию обратился прохожий, который сообщил о том, что у дома 27 по проспекту Художников водитель такси избивает пассажира с ограниченными возможностями. Полицейскими таксист был доставлен для разбирательства в отдел полиции, пассажир к тому моменту уже покинул место происшествия.

Полицейские установили личность задержанного. Им оказался 25-летний гражданин одной из стран Южной Азии, приехавший в Петербург для обучения в университете и подрабатывающий в такси.

Фото: МВД по СПб и ЛО

В ходе конфликта, возникшего из-за неоплаты проезда, водитель отобрал у пассажира мобильный телефон. В отношении иностранца составлен протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего он был помещен в спецприемник. Позднее полицейским следствием было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Фото: Piter.tv