Водитель, сбивший полицейского на Лиговском при попытке скрыться, стал фигурантом уголовного дела

На мужчину, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти, следователи Центрального района завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Напомним, 16 сентября на Лиговском проспекте фигурант, управляя автомобилем с целью избежать задержания, наехал на полицейского, причинив ему телесные повреждения. Водитель задержан.

Правоохранители прибыли к месту массовой драки, где были преимущественно рабочие мигранты. Ссора случилась из-за разногласий в вопросе ремонта кровли и используемых стройматериалов.

Фото: Piter.TV