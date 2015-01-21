  1. Главная
Водитель, сбивший полицейского на Лиговском при попытке скрыться, стал фигурантом уголовного дела
Сегодня, 10:25
Правоохранители прибыли к месту массовой драки, где были преимущественно рабочие мигранты.

На мужчину, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти, следователи Центрального района завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Напомним, 16 сентября на Лиговском проспекте фигурант, управляя автомобилем с целью избежать задержания, наехал на полицейского, причинив ему телесные повреждения. Водитель задержан. 

Правоохранители прибыли к месту массовой драки, где были преимущественно рабочие мигранты. Ссора случилась из-за разногласий в вопросе ремонта кровли и используемых стройматериалов. 

Ранее на Piter.TV: в сквере на Октябрьской набережной неизвестные избили парня дубинкой. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лиговский проспект, нападение на полицейского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

