В сквере на Октябрьской набережной неизвестные избили парня дубинкой

В Невском районе Петербурга неизвестные напали на молодую пару с дубинкой. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации "Фонтанки", днем 17 сентября в сквере на Октябрьской набережной к 24-летней местной жительнице и ее парню подошли двое мужчин. Злоумышленники, угрожая пистолетом, заставили вывернуть карманы из-за того, что якобы они делали закладки с запрещенными веществами. После отказала молодому человеку нанесли побои. У пострадавшего зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом носа.

Напавших разыскивают полицейские, проводится проверка.

Фото: Piter.TV