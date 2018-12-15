  1. Главная
В сквере на Октябрьской набережной неизвестные избили парня дубинкой
Сегодня, 9:46
141
Злоумышленники, угрожая пистолетом, заставили вывернуть карманы.

В Невском районе Петербурга неизвестные напали на молодую пару с дубинкой. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

По информации "Фонтанки", днем 17 сентября в сквере на Октябрьской набережной к 24-летней местной жительнице и ее парню подошли двое мужчин. Злоумышленники, угрожая пистолетом, заставили вывернуть карманы из-за того, что якобы они делали закладки с запрещенными веществами. После отказала молодому человеку нанесли побои. У пострадавшего зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом носа. 

Напавших разыскивают полицейские, проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: между военнослужащими в Боткинской больнице произошла поножовщина. 

Фото: Piter.TV

Теги: нападение, октябрьская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

