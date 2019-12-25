В Петербурге возбуждено новое уголовное дело, связанное с консуматоршами в ресторанах

Информация о фиктивных свиданиях впервые всплыла в июне 2024 года, когда полиция закрыла два ресторана, уличенных в мошенничестве.

В Петербурге возбуждено новое уголовное дело, касающееся деятельности так называемых "консуматорш" в местных ресторанах. Об этом сообщает издание 47news 13 марта.

Вчера, 12 марта, было возбуждено уголовное дело в отношении 14 человек, обвиняемых в участии в организованной преступной группе. По имеющимся данным, преступное сообщество было создано летом 2023 года 25-летним мужчиной. Вместе с ним в организации "свиданий" участвовали 18-летний парень и 25-летняя девушка.

Женщины-консуматорши находили потенциальных жертв на сайтах знакомств и приглашали их на встречи, которые проводились в заведениях, маскирующихся под рестораны. Дамам удавалось убедить мужчин заказывать дорогостоящее спиртное и блюда, цены на которые сильно завышались. Некоторые счета достигали 400 тысяч рублей.

Информация о фиктивных свиданиях впервые всплыла в июне 2024 года, когда полиция закрыла два ресторана, уличенных в мошенничестве. Тогда было заведено четыре уголовных дела, а более 60 человек оказались причастны к махинациям. Четверых основных фигурантов дела заключили под стражу.

Еще одно подобное заведение, где молодые люди лишались значительных сумм денег, было ликвидировано полицией в январе этого года. Оно располагалось на проспекте Добролюбова.

Фото: Piter.TV