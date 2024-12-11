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После падения рабочего с 6 этажа в Буграх возбудили уголовное дело
Сегодня, 11:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

После падения рабочего с 6 этажа в Буграх возбудили уголовное дело

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Он упал во время проведения строительных работ.

Во Всеволожском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которых рабочему был причинен тяжкий вред здоровью

Следственным отделом по Мурино по факту травмирования на стройплощадке 62-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

По данным следствия, в конце декабря 2024 года в ходе выполнения строительных работ в многоэтажном доме в поселке Бугры рабочий упал с высоты 6 этажа. Пострадавший получил множественные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pxhere

Теги: падение, стройка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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