После падения рабочего с 6 этажа в Буграх возбудили уголовное дело

Он упал во время проведения строительных работ.

Во Всеволожском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которых рабочему был причинен тяжкий вред здоровью

Следственным отделом по Мурино по факту травмирования на стройплощадке 62-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

По данным следствия, в конце декабря 2024 года в ходе выполнения строительных работ в многоэтажном доме в поселке Бугры рабочий упал с высоты 6 этажа. Пострадавший получил множественные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Расследование уголовного дела продолжается.

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