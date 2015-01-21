После гибели двоих рабочих в Бокситогорском районе возбуждено уголовное дело

Сотрудники коммерческой организации производили ремонт скребкового транспортера подачи щепы.

Следователи Бокситогорского района возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ после гибели двоих рабочих в деревне Чудцы. Как сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла накануне.

Сотрудники коммерческой организации производили ремонт скребкового транспортера подачи щепы. В результате их затянуло в его движущиеся механизмы. Пострадавшие скончались на месте происшествия от полученных травм.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося.

В ходе следствия будут установлены сотрудники, в обязанность которых входило обеспечение безопасности производственного процесса. Пресс-служба СК РФ

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти