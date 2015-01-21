  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После гибели двоих рабочих в Бокситогорском районе возбуждено уголовное дело
Сегодня, 12:11
50
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Следователи Бокситогорского района возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ после гибели двоих рабочих в деревне Чудцы. Как сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла накануне. 

Сотрудники коммерческой организации производили ремонт скребкового транспортера подачи щепы. В результате их затянуло в его движущиеся механизмы. Пострадавшие скончались на месте происшествия от полученных травм.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося. 

В ходе следствия будут установлены сотрудники, в обязанность которых входило обеспечение безопасности производственного процесса. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что рабочий погиб в результате падения дерева в деревне Островок. Мужчина расчищал трассу воздушной линии электропередачи.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии