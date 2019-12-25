По факту травмирования ребенка в детском саду в Сертолово возбуждено уголовное дело

Девочка получила тяжёлые травмы.

Во Всеволожском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в детском саду.

Следственным отделом по городу Мурино возбуждено уголовное дело по п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших тяжкий вред здоровью).

По данным следствия, воспитатель детского сада в Сертолово не обеспечил надлежащий присмотр за 4-летней воспитанницей. В результате девочка во время прогулки упала с детской горки, находящейся на территории сада, получив травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.

Фото: Telegram/ Следком Ленинградской области