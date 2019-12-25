  1. Главная
В Сертолово 4-летняя девочка попала в реанимацию после прогулки в детском саду
Сегодня, 8:39
Полиция проводит проверку по факту случившегося.

В Сертолово в детском саду 4-летняя девочка получила травму и была доставлена в отделении реанимации. Об этом стало известно "Оперативному прикрытию".

Вечером 5 августа 4-летнюю девочку привезли в Детскую больницу №19 имени Раухфуса из квартиры на Кленовой улице в Сертолово. У малышки зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы затылочной кости и гематому затылка.

Около 16:40 девочка на прогулке в детском саду на улице Дмитрия Кожемякина при неустановленных обстоятельствах упала. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее в детсаду на Осипенко девочка получила разрыв селезенки во время прогулки.

Фото: Piter.tv

