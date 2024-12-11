В Петербурге возбудили уголовное дело по факту нападения на журналистку

Владелец собаки забрал питомца из машины и на вопросы корреспондента ударил ее рукой по лицу.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналистку телеканала "78". По данным ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом).

По данным следствия, 22 января съемочная группа телеканала на 27-линии Васильевского острова, согласно редакционному заданию, готовила репортаж про запертую в автомобиле собаку. Владелец собаки забрал питомца из машины и на вопросы корреспондента ударил ее рукой по лицу, причинив физическую боль, а также телесные повреждения.

Проводятся следственные действия, мужчину также разыскивают.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу