По факту ДТП около карьера Мяглово возбуждено уголовное дело

Виновник аварии задержан.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту аварии около деревни Карьер-Мяглово с участием двух иномарок. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 15 сентября.

На автодороге "Петербург — Свердлова — Всеволожск" столкнулись две машины. Было установлено, что на 18-м километре трассы 22-летний водитель автомобиля Geely Coolray, двигаясь от поселка Свердлова в сторону деревни Карьер-Мяглово, решил совершить разворот от правой обочины по ходу движения, в результате чего въехал в иномарку Hyundai Santa Fe под управлением 52-летнего мужчины, который двигался по "встречке".

В результате ДТП водитель машины Hyundai погиб на месте. Также пострадала и 36-летняя женщина-пассажир авто Geely, ее доставили в районную больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Виновник аварии задержан.

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