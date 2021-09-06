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В аварии на Приморском шоссе погибла мотоциклистка
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В аварии на Приморском шоссе погибла мотоциклистка

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Установлено, в этом году она привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 13 раз.

Полиция проводит проверку обстоятельств гибели мотоциклистки в поселке Серово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 15 сентября на 8-м километре Приморского шоссе 38-летняя женщина, управляя мотоциклом Honda CBR600RR, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Сhery Tiggo. 

В результате ДТП байкерша от полученных травм скончалась на месте происшествия. Установлено, в этом году она привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 13 раз. 

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии на КАД Петербурга погибла пассажирка мотоцикла BMW. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: погибла мотоциклистка, приморское шоссе, серово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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